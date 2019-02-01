كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - جورج قرداحي يطرح مواضيع شائكة في الابواب المغلقة
كشفت شبكة قنوات “ON” المصرية عن موعد برنامج الإعلامي اللبناني الكبير جورج قرداحي، والذي ينطلق السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً على شاشة “ON E”.
البرنامج على ما يبدو من البرومو الذي طرحته القناة سيأخذ طابعًا استقصائيًا يفتش ويحقق في قضايا اجتماعية شائكة تقع خلف “الأبواب المغلقة”، فيزيح عنها الستار.
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