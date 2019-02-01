كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - مران الأهلي.. انتظام سعد سمير وحمدي فتحي وتأكد غياب محارب

الأهلي

واصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته أمام سيمبا التنزاني، التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يلتقي نظيره سيمبا التنزاني، في التاسعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الإفريقية، برصيد 4 نقاط، بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0، والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري 1-1.

انتظام سعد سمير وحمدي فتحي في المران الجماعي

شهد المران انتظم سعد الدين سمير وحمدي فتحي لاعبا الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعانى سعد من الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أول أمس الأربعاء، فيما اشتكى فتحي من إجهاد في العضلة الضامة.

وأعلن الثنائي جاهزيته لمواجهة الغد أمام سيمبا التنزاني، بعدما شاركا في تدريبات الكرة.

تأكد غياب إسلام محارب عن الأهلي

فيما تأكد غياب إسلام محارب لاعب الأهلي، عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

ويعاني محارب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر الفترة الماضية.

واكتفى محارب بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم الجمعة داخل صالة الجيمانزيوم، والجري حول الملعب.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة, والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويعاني محارب من شد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وخاض محارب جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب، في إطار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.