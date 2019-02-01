كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - رسميًا.. توديبو يجتاز الفحص الطبي ويوقع عقود انضمامه لبرشلونة

توديبو

اجتاز جان كلير توديبو، الفحص الطبي بنجاح مع فريقه برشلونة الإسباني.

وكان البارسا أعلن تعاقده رسميًا أمس الخميس مع توديبو من صفوف تولوز الفرنسي.

اللاعب الشاب خضع للفحوصات الطبية صباح اليوم الجمعة رفقة البلوجرانا، ووقع توديبو على عقود انضمامه للبارسا حتى موسم 2022/23.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6، الذي كان يحمله أسطورة الفريق السابق تشافي هيرنانديز، ودينيس سواريز الذي انتقل لآرسنال على سبيل الإعارة.

توديبو مدافع شاب من مواليد عام 1999 وهو يمتلك الكثير من الموهبة في مركز قلب الدفاع بالإضافة لقدراته على تمرير الكرة والخروج بها تحت الضغط، وبطول 190 سم يمتلك قوة جسمانية كبيرة، يعتبر توديبو من أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية حاليًا.

يذكر أن توديبو حصل على الرقم ٦ لأن كل الأرقام الاخرى غير متاحة، والرقم 25 يجب أن يكون لحارس مرمى فقط بحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية