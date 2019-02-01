كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - رسميًا.. لاعب ليفربول ينتقل إلى فولهام

لازار ماركوفيتش

تمكن نادي فولهام من الحصول على خدمات أحد لاعبي فريق ليفربول في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وأعلن فولهام تعاقده مع اللاعب "لازار ماركوفيتش" بمقتضى صفقة انتقال حر.

"ماركوفيتش" انتقل إلى الأنفيلد قادمًا من بنفيكا في عام 2014 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لا يُعد جزءًا من خطط المدرب "يورجن كلوب".

ولم يلعب "ماركوفيتش" بقميص ليفربول منذ مايو 2015 حيث تم إعارته إلى أكثر من نادِ مثل فناربخشه وسبورتينج لشبونة وهال سيتي وأندرلخت.

ووقع اللاعب الصربي على عقد ساريًا مع فولهام حتى نهاية هذا الموسم.