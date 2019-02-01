كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - عبد الله السعيد يُحيي ذكرى شهداء الأهلي

عبد الله السعيد

حرص عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، على إحياء ذكرى شهداء الأهلي التي تحل الذكرى السابعة على رحيلهم اليوم.

يحل الأول من فبراير، الذكرى الثامنة لشهداء الأهلي الذين راحوا ضحية أحداث استاد بورسعيد، خلال المباراة التي جمعت بين الأحمر والمصري في الدوري الممتاز، موسم 2011 - 2012، والذين وصل عددهم نحو الـ 72 مشجعا.

كتب السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رحم الله شهداء النادي الأهلي وأسكنهم فسيح جناته ".

يذكر، أن السعيد انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوي الجارية، قادما من أهلي جدة السعودي، الذي رحل عنه بداية الموسم الجاري، بعد أزمته مع الأهلي المصري، نهاية الموسم الماضي.