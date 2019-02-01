كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - نوال الزغبى تنشر صور جديدة لها بإطلالة بيضاء مميزة .. اتفرج



نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام". وظهرت الفنانة اللبنانية بإطلالة من اختيار الاستايلست skeyrouz، مرتدية فستان أبيض يتميز بتطريزات الورود الناعمة ما منحها إطلالة مثيرة، وحمل الفستان توقيع المصمم العالمي طوني ورد. وتزينت نوال الزغبى بمجوهرات ماسية من دار yeprem ، حيث ارتدت أقراطا وخواتم على شكل سوار يلتف حول الأصابع، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل فكتور كيروز، ووضعت مكياجا جذابا معتمدا على الألوان الترابية المتناسقة مع إطلالتها.





كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبى تنشر صور جديدة لها بإطلالة بيضاء مميزة .. اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.