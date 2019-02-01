كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - التعليم تنفي شائعة استبدال كتاب المدرسة بالتابلت

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم، قراراً بإلغاء الكتاب المدرسى، واستبداله بالتابلت فى النظام التعليمى الجديد مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي، مُوضحًة أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.