كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - مليار و753 مليون جنيه مشروعات الهيئة العامة للصرف فى 2018

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشأن حصاد انجازات الهيئة خلال عام 2018 في مجال الصرف العام والمغطى بلغت تكلفتها 1,753 مليار جنيه وذلك فى إطار جهود الوزارة نحو تغطية كافة الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى إنشاء شبكات جديدة أو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الإفتراضى وتحسين وتطوير شبكات الصرف العام على مستوى الجمهورية .

و تضمن التقرير قيام الهيئة خلال عام 2018 بتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات (الصرف المغطى) لزمام يقدر بحوالى 64 الف فدان بتكلفة تبلغ 467 مليون جنيه ، كذلك تنفيذ حزمة من مشروعات (الصرف العام ) حيث تضمنت أعمال نزع الحشائش للمصارف بأطوال 26400 كم .طولى و بتكلفة بلغت 181 مليون جنيه كما تم تجريف المصارف بكمية قدرت بنحو 12 مليون م3 بتكلفة بلغت 84 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس السيد علي شلبى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة خلال العام الحالى قامت بتنفيذ أعمال صناعية على المصارف تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد 69 كوبرى بتكلفة 310 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد ( 4 ) سحارات بتكلفة بلغت 704 مليون جنيه تضمنت ( 455 مليون جنيه لسحارة مصرف المحسمة أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة بالإضافة لمبلغ 200 مليون جنيه قيمة أعمال تنفيذ المسار الناقل لمياه مصرف المحسمة ( 1 مليون م3/يوم) وكذلك إنشاء واحلال وتجديد عدد من السحارات الأخرى بأقاليم مصر المختلفة بقيمة 49 مليون جنيه ، فضلا عن إنشاء تغطيات بإجمالى طول 770 متر طولى بتكلفة بلغت 7.2 مليون جنيه .

وأزالت الهيئة العديد من التعديات الواقعة على منافع المصارف في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت أكثر من 10 آلاف حالة إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ، حيث تنوعت ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب وأسوار وتشوينات وزراعة جسور المصارف وردم بالجسور وقطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، واعمال إزالة التعديات مستمرة فى تنسيق تام طبقا لبرنامج الازالات الذى تم اعداده بالمشاركة مع الجهات الأمنية وجهات انفاذ القانون .

كما أكد التقرير أيضا حسم 1785 شكوى موزعة على ( البوابة الحكومية – أعضاء مجلس النواب – صفحات التواصل الإجتماعى – الصحافة – المواطنين).

يذكر أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائيه من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الارضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات .

وأثنى الدكتور محمد عبد العاطى على الجهود المبذولة فى مجال الصرف العام والصرف المغطى وحث جميع العاملين بالهيئة على بذل المزيد من الجهد لتحسين خدمات الصرف الزراعى للزراعات بكافة انحاء الجمهورية.

وشدد عبد العاطى على ضرورة تكثيف اعمال الازالات على جسور المصارف ومنافع الصرف والرى وحسم شكاوى المواطنين فى وقت وجيز يعكس اهتمام الوزارة والدولة بتحسين كافة الخدمات التى تقدمها للجمهور.