كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 02:36 مساءً - مدبولي يصدر قرارات تخصيص أراض للإسكان الاجتماعى بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن تخصيص مساحات من أراضى أملاك الدولة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها.

وتضمنت تلك القرارات تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 460م2 بالقطعة رقم 92 أصلية بزمام كفر فيشا الكبرى مركز منوف بمحافظة المنوفية؛ لإقامة وحدات سكنية عليها، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1024م2 بمحلة زياد بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية؛ لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها، وشملت أيضا القرارات تخصيص قطعة أرض مساحتها 925 م2 بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى، لإقامة عمارات سكنية عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا أيضا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 219م2 بقرية تلراك بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتخصيص مساحة 1627م2 بقرية البشنيني التابعة للوحدة المحلية بالبلامون مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها.

وخصص رئيس الوزراء قطعتى أرض بزمام مركز ومدينة دمنهور لإقامة مشروع إسكان اجتماعى عليها، الأولى بمساحة 1382,99 م2، والثانية بمساحة 7765 م2.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ فى زمام مركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط ؛ لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها، حيث تقع القطعة الأولى ناحية قرية تفتيش (ثان) المهندسين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المحمدية، والقطعتين الثانية والثالثة بمدينة كفر سعد.