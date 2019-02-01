انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم العالمي للحجاب.. مناسبة لاحترام عقائد الآخرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 02:27 مساءً - تحيي العديد من الناشطات في دول العالم ذكرى مبادرة اليوم العالمي للحجاب؛ في محاولة لزيادة الوعي حوله وتعزيز التسامح وتقبّل الآخرين له.

وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تحيي فيها النساء هذه المناسبة التي يعود الفضل في إطلاقها إلى الناشطة الاجتماعية ناظمة خان، التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.

وتدور فعاليات هذا اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب، وتعميق فهم الآخرين عنه، وتعزيز التسامح الديني.

ومنذ 2013، يجري إحياء فعاليات هذا اليوم في أكثر من 140 بلداً؛ بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات؛ وللدعوة إلى احترام عقيدتهن واختيارهن.

جدير بالذكر أن ناظمة خان حين أطلقت هذه المبادرة دعت النساء غير المحجّبات لارتداء الحجاب في هذا اليوم؛ وذلك بعد تعرّضها لمضايقات جسدية وشفوية في مناسبات عديدة بسبب حجابها.

وتتعرّض المسلمات في بعض من دول العالم لمضايقات بسبب الحجاب؛ ما دعا النساء من مختلف العقائد في العالم إلى مساندتهنّ عن طريق تلك الفعالية.