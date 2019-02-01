بالفيديو والصور| «سارة» و«شيكابالا».. «توصيلة» قادتهما إلى طريق الحب

يستحوذ محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك المعار إلى نادي أبولون اليوناني، على اهتمامات محبي وعشاق الدائرة المستديرة، ويتضح ذلك من خلال تصدره محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، عقب العروض التي تلقاها من عدة أندية أخرى، من بينها "الاتحاد السكندري" و"المصري"، ولكنه فضل الاستمرار في اليونان.

للاعب النوبي، جانب آخر رومانسي بعيد عن الرياضة، جانب تحدث عنه في لقاءات تليفزيونية عدة، عن حبه زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية، وكيف غرم بها وخطبها ثم تزوجها.

أقام شيكابالا حفلة الخطوبة في أحد الفنادق المطلة على نيل أسوان، حيث ينتمي، في ديسمبر من العام 2017، أما الفرح فقد قرر التخلي فيه عن العادات النوبية، المتبعة وأقام عقد القران في أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك، ومندوبي وسائل الإعلام، في أغسطس من العام الماضي.

تحدث شيكابالا عن رفيقة الدرب في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية CBC، وروى كيف التقى "سارة"، صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتي لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: "هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة".

هكذا تكون الصدفة خير من ألف معاد، الشابة المصرية التي تعيش في كندا، تلتقي بـ"الفهد الأسمر"، وتحدث الكيمياء، وتبدأ قصة الحب، فتن شيكابالا بشعرها الأشقر المموج وبشرتها الخمرية، التي جمعت في ملامحها الشرق والغرب، قرر خطف قلبها والعيش معها في مصر.

التقاها في المطار ليقلها منه إلى عقد قران صديقه وصديقتها، "أول مرة كنت أشوفها وانا في الحاجات دي مبهزرش"، حدث الحب من "توصيلة"، وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل، وتعيش معه.

ولا يتحدث شيكابالا عادة للإعلام عن حياته الشخصية، كما لا يشارك متابعيه وجمهوره على منصات التواصل الاجتماعي صورا عائلية له أو مع زوجته.

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