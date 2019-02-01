كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - بعد نجاح مافيا .. محمد رمضان لـ جمهوره "انتظروا اغنيتى الجديدة"

أعلن الفنان محمد رمضان نجاح أغنيته الجديدة "مافيا" التى حققت 51 مليون مشاهدة منذ طرحها، مشيرا إلى أنه يستعد إلى طرح أغنية جديدة له خلال الأيام المقبلة.

ونشر رمضان على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة له من أغنية مافيا قائلا: "الحمد لله ثم شكرًا جمهوري الغالي 51 مليون مشاهدة في 30 يوم على Youtube لأغنية #مافيا انتظروا أغنيتي الجديدة في خلال الأيام القادمة #ثقة_في_الله_نجاح".