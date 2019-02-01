كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - مسؤول امريكى: الوكالة الامريكية للتنمية توقف مساعداتها للضفة وغزة

أكد مسؤول امريكى، الجمعة، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.‭‭

‬‬وقال المسؤول: "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأميركي) في الضفة الغربية وغزة".

وتابع المسؤول في بيان: "كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت"، مضيفا أنهم لا يتخذون حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة.

وكان مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السابق، ديف هاردن، قد قال في 20 يناير الماضي، إن الوكالة ستوقف جميع مشروعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في 31 يناير الجاري، بعد قرار الإدارة الأميركية قطع التمويل عن الفلسطينيين.

وأعرب هاردن عن قلقه العميق من هذه الخطوة، وقال لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية "تبرهن مرة أخرى على عدم الوضوح وصعوبة تقدير الوضع المعقد".

وتساءل: "من الذي يعاني عندما تترك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المدارس وأنظمة المياه غير منتهية؟"، ويجيب: "الفلسطينيون بالطبع"، مشيرا إلى احتمال أن يواجه الإسرائيليون والأميركيون تبعات من جراء هذه الخطوة.

وكتب هاردن في وقت لاحق على حسابه في تويتر، قائلا إن وقف مشروعات الوكالة الأميركية للتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية "مثال آخر على نهاية حل الدولتين".