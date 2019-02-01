كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - بالصور .. الفنانة التركية هازال كايا تحتفل بـ ليلة حنتها مع صديقاتها

احتفلت النجمة التركية هازال كايا بليلة الحنة، بحضور عريسها الفنان والمخرج التركي علي التاي، وعدد من صديقاتها المقربات، على أن يقام حفل الزفاف يوم 6 فبراير المقبل.

من المعروف أن هازال كايا، نجمة "أسميتها فريحة"، تعيش قصة حب مع المخرج التركي منذ 5 سنوات، قبل أن يقررا أن يتوجاها بالزواج مؤخرا.

وكانت هازال كايا أعلنت مؤخرًا عن شفاء والدتها من مرض السرطان ولم تتخذ خطوة الزواج إلا بعد أن اطمأنت على حالتها الصحية.

هازال كايا شاركت في بطولة عدة مسلسلات ناجحة أبرزها العشق الممنوع واسميتها فريحة واتجهت لتعلم الطبخ خلال الفترة الماضية.

