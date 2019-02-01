كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - شاهد شكو وهشام ماجد على البوستر الدعائى لـ مسلسل "اللعبة"



طرحت شركة سكرين 2000 لمالكها أمير شوقي، البوستر الدعائي التمهيدي لمسلسل "اللعبة"، والمنتظر عرضه رمضان المقبل. وكان فريق مسلسل اللعبة قد بدأ تصوير أولى مشاهد العمل في الشيخ زايد . مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد، ويشارك فيه أيضا عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل، ومن تأليف محمد صلاح خطاب وأحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود.

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