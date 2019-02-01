كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - بملابس محتشمة .. النجمة ماريا كاري تشعل حفلها الأول بالسعودية

انتشرت أكثر من لقطة على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل النجمة ماريا كاري الذى يقام بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

وظرت كاري، بملابس محتشمة وأدت عدد من أشهر أغنياتها ومنها و"touch my body" و"heartbreaker" و"vision of love" وغيرهم.

الحفل يقام فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، ضمن أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف.