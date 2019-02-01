كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم

شهدت منطقة أوسيم، صباح اليوم، جريمة قتل راح ضحيتها شخصان، حيث أطلق أحد الأشخاص النار عليهما بسبب خصومة ثأرية، ما أسفر عن مفارقتهما الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، فانتقل الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن أحد الأشخاص أطلق النار على شابين، ما أسفر عن مقتلهما فى الحال، وتوصلت التحريات إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.