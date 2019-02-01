كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - الزناتي يلتقي نائب رئيس جمهورية السودان

كتب: محمود الشريف

التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس جمهورية السودان، بمكتبه بالقصر الجمهوري بالسودان، يرافقه أحمد عبد الكريم نقيب المعلمين السودانيين، وحاج محمد زين الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، ونزار الشيخ أمين المال بالاتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين، ووحيد محمود الزعل نقيب المعلمين السوريين، وغازي وجيه ديب رئيس مكتب العلاقات الخارجية بنقابة المعلمين السوريين.

وخلال اللقاء، أكد "الزناتي" وقوف اتحاد المعلمين العرب ضد الحملات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن العربي، مشدداً أن من يسعون لذلك لن ينالوا إلا الخزي والعار.

وأشار نقيب معلمي مصر إلى الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها نقابة المعلمين المصريين مع الاتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين، كما أطلع نائب رئيس جمهورية السودان على جهود اتحاد المعلمين العرب للنهوض بالعملية التعليمية بالبلدان العربية.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس جمهورية السودان عن شكره لاتحاد المعلمين العرب على مواقفه الداعمة لتوحيد الأمة العربية وسعيه الدؤوب لإنجاح العملية التعليمية في الوطن العرب .

وأوضح نقيب المعلمين السودانيين، أن الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين وقع بروتوكول تعاون مع نقابة المعلمين المصريين في عام ٢٠١٥م حوى العديد من المحاور التي شملت الجانب الاجتماعي والثقافي والعلاجي والسياحي ومحاور أخرى عديدة، مشيداً بالزناتي لإسهامه الكبير في إنجاح كل إجراءات محور العلاج، بأن يتعالج المعلم السوداني ويعامل بنفس مزايا العلاج للمعلم المصري من خلال اتفاقاتهم مع كبرى المؤسسات العلاجية بمصر.

وأشار "عبد الكريم" إلى أن عدد المستفيدين من المعلمين السودانيين في الجانب العلاجي من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٩م ، بلغ أكثر من ألف معلم ومعلمة الذين لهجت ألسنتهم بالشكر والثناء للسيد نقيب المعلمين المصريين.