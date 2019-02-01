كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - راشد: تقديم مساعدات لـ45 طفل بلامأوى و توزيع 500 بطانية بالقرى الاكثر فقرا

كتب: محمود الشريف

اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياه كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت الرعاية اللازمة لـ45 طفل مشرد بلا مأوى بالاضافه الى فحص 5 حالات لأطفال عماله وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم وايداع طفل لا ماوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة خلال الاسبوع الحالى .

وأشار ان قوافل حياه كريمه مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين او الاطفال بلا مأوي او كبار سن ومسنين حيث يتم ايداعهم في دور للرعاية في حاله عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بحانبهم .

اكد المحافظ انه من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية و الجمعيات الاهلية تم توزيع 500 بطانية علي عدد من أهالي قري مراكز العياط والصف وأطفيح .

لافتا ان المحافظة ترحب بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الاهلية خاصه المهتمه بدعم القري الاكثر احتياجا والوقوف بجانب مواطنيها سواء دعمهم ماديا او عن طريق توزيع المواد الغذائية والبطاطين وتوفير فرص عمل .

وأضاف صبري عبدالحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه جاري تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جميعات المحافظة لمساعدة المشردين في مناطق متعددة بأحياء العجوزة والدقي والهرم وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة طبقا للبلاغات الواردة بالاضافه الى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية .