كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - مصر للطيران تكشف حقيقة شائعة رفض نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضو ء ما تردد من أنباء حول رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى70 ألف جنيه، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.