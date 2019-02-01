كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - مسلسل قيامة ارطغرل يواصل تصدره على الأعمال التركية
واصل مسلسل قيامة ارطغرل تصدره نسب مشاهدة الأعمال الدرامية التركية التي عرضت أمس الأربعاء 30 يناير ، وذلك وفقًا للقائمة التي اصدرها موقع gecce التركي.
اما المركز الثاني في هذه القائمة فكان من نصيب مسلسل البحر الأسود ، إما فى المركز الثالث فجاء مسلسل " لايسمح للاطفال " ، وجاء فى المرتبة الأخيرة مسلسل " مجتمع النفاث" .
من المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية يتحدد على إثرها فرص استمرار أو إيقاف عرض أي مسلسل درامي جديد.
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