كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - توخيل يرفض قرار إدارة باريس ويضغط على الخليفي .. تعرف على التفاصيل

توخيل

يرفض المدرب الألماني "توماس توخيل" المدير الفني لنادي باريس سان جيرمانالفرنسي، قرار القطري "ناصر الخليفي" رئيس النادي الباريسي، بتجميد "أرديان رابيو" لاعب وسط الفريق.

وكانت إدارة النادي الفرنسي اتخذت قرارًا بمنع "رابيو" من خوض المباريات إلى جانب منعه من التواجد في غرفة الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء المباريات، وعقب ذلك أصدرت قرارًا بأن يخوض رابيو تدريبات مع الفريق الرديف.

ولا يشارك "رابيو" في لقاءات النادي الباريسي، مُنذ الحادي عشر من ديسمبر الماضي، عندما خاض مواجهة ريد ستار بلجراد البلغاري بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب مجلة "le10sport " الفرنسية، فإن "توخيل" لا يريد من إدارة النادي الباريسي التعاقد مع الثنائي "تياجو مينديز" لاعب وسط ليل، والأرجنتيني "لوسيانو اكوستا" متوسط ميدان دي سي يونايتد الأمريكي.

وأشارت المجلة إلى انّ "توخيل" يضغط على إدارة النادي، لرفع الإيقاف عن "رابيو"، حيث يرغب في الاعتماد عليه في خط الوسط، في ظل اعتماده على البرازيلي "داني ألفيس" الظهير الأيمن في هذا المركز.

ولم يشارك "رابيو" في لقاءات النادي الباريسي، مُنذ الحادي عشر من ديسمبر الماضي، عندما خاض مواجهة ريد ستار بلجراد البلغاري بدوري أبطال أوروبا.