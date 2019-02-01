كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - آل الشيخ يعلن إنشاء استاد وأكاديمية وإقامة وديات مع فرق عالمية بمصر

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي بيراميدز، عن إقامة مشاريع جديدة، يأتي أبرزها تشييد ملعب وإنشاء أكاديمية عالمية.

وأعلن آل الشيخ عن مشروعاته في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه:-

"تقدم مجموعه من المستثمرين لنا بفكرة بناء استاد بسعة ١٥ ألف متفرج قابل للتوسعة لسعة ٢٧ ألف مستقبلاً ... ندرس العرض بجدية ... وايضاً نحن في طور إنشاء اكاديمية عالمية يشرف عليها متخصصين عالمين لتطور المواهب ليس في مصر فقط بل ايضاً افريقيا ... بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي أندية اوروبا".

وأضاف: "تفاصيل الاكاديمية حتكون مع الكابتن أحمد حسن وتفاصيل المباريات حتكون مع الأخ احمد عفيفي".

وأوضح آل الشيخ، أنه سيتم خوض عدد من المباريات الودية العالمية مع فريق بيراميدز، قائلًا: "ايضاً سيكون خلال هذه السنه ان شاء الله مباريات مع فرق عالمية ستاتي لمصر للمرة الأولى".

يذكر، أن بيراميدز كان قد أعلن عن خوض مباراة ودية أمام نظيره الهلال السعودي في مارس المقبل.