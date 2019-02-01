كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - رسميًا.. تشيلسي يعلن إعارة باتشواي

باتشواي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي انضمام لاعبه ميشي باتشواي إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة لبقية الموسم بعد عودته من فالنسيا.

أمضى المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة مع الفريق الإسباني، حيث شارك في 23 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وعاد باتشواي الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع النسور في النصف الثاني من الموسم.

وكان باتشواي انتقل إلى تشيلسي من مرسيليا في صيف عام 2016 وسجل أول هدف له في شباك واتفورد، وأنهى موسمه الأول في ستامفورد برصيج بتسعة أهداف، وساهم في حسم الفريق للقب البريميرليج بهدف في وست بروميتش سجله بعد 7 دقائق فقط من مشاركته كبديل.

تعافى باتشواي من إصابة في الركبة في الوقت المناسب لتمثيل بلجيكا في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي ، حيث سجل هدفًا واحدًا، وفي أغسطس انضم لفالنسيا على سبيل الإعارة.