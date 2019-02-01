كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

الأهلي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره. ويؤكد مجلس إدارة القلعة الحمراء أن الأهلي لم لن ينس شهداءه ، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه . وقام وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس النادي وبرفقته مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ورءوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق هذا إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق الرياضية في كل الألعاب، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.

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