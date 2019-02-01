كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 مساءً - سواريز: مرحبًا بمواجهة ريال مدريد وسنقاتل لتحقيق الثلاثية

سواريز

استرجع الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لحظات الفوز على إشبيلية بنتيجة (6-1)، والتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما كان الفريق مهزومًا بثنائية نظيفة في الذهاب.

وتحدث سواريز في مقابلة صحفية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وقال: "سعداء جدًا بالأداء في هذه المباراة، ودعم المشجعين، نعلم أنه يمكننا أن نعيش ليلة أخرى لا تنسى".

وأضاف بشأن الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان من قبل في دوري الأبطال: "الأمر مختلف، أمام إشبيلية في كأس الملك وهناك فرصة للفوز بالنظر للنتيجة، أمام باريس أهمية دوري الأبطال مختلفة وكنا خسرنا 4-0 في الذهاب".

وشدد سواريز: "من الواضح أننا في برشلونة في أفضل فريق في العالم، سنقاتل من أجل الثلاثية، هذا إلتزام برشلونة دائمًا، نحن بصدارة الدوري بالفعل وبنصف نهائي كأس الملك و بدوري الأبطال نملك الحظوظ كاملة مع الخبرة لعدم تكرار الأخطاء، وأظهرنا ذلك أمام إشبيلية".

وبشأن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك أو كونه يفضل مواجهتم بالنهائي، أجاب سواريز بثقة: "للفوز بالبطولة عليك اجتياز جميع المنافسين، لا أهتم سواء واجهناهم بنصف النهائي أو النهائي، نرحب بهم أيًا كان، ونريد أن نكون البطل".