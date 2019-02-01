انت الان تتابع تفاصيل خبر 169 وفاة بإنفلونزا الخنازير في الهند خلال شهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 12:52 مساءً - بلغ عدد الوفيات من جراء إنفلونزا الخنازير في الهند، 169 حالة وفاة منذ مطلع العام وحتى 27 يناير، في انتشار جديد للمرض.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، أنه رصدت 4 آلاف و571 حالة، منذ مطلع العام، انتهت 169 منها بالوفاة، وفق الصحافة الهندية.

وأشار البيان إلى تسجيل أكبر نسبة من الوفيات في ولاية راجاستان، بواقع 75 حالة وفاة، وألف و856 إصابة، تلتها ولايات دلهي وكوجارات وهارايانا.

وسُجل في العام المنصرم 14 ألف و999 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير، انتهت ألف و103 حالات منها بالوفاة، في عموم البلاد.

وفيروس "H1N1" ينتشر بين البشر بسهولة، على غرار فيروس "الإنفلونزا الموسمية"، ويمكنه الانتقال من شخص إلى آخر جرّاء التعرّض للرذاذ المتطاير من المصاب عن طريق السعال أو العطاس أو التلامس بالأيدي أو المسطحات الملوّثة به، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.