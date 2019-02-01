انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب تسجل 5 وفيات بـ"إنفلونزا الخنازير" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 12:52 مساءً - أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس "إنفلونزا الخنازير".

وقال الوزير في تصريح لوكالة أنباء المغرب الرسمية: إن الضحايا كانوا قبل إصابتهم بالفيروس "في وضع صحي هش".

وأوضح أن المرض هو من نوع "إتش 1 إن 1"، وأن الإصابات به سُجِّلت كذلك في دول أخرى حول العالم، دون تسميتها.

"الدكالي" شدد على مواصلة وزارته جهودها لمنع تفشي الفيروس.

والاثنين الماضي، سجلت المملكة المغربية أول وفاة من جراء الإصابة بالمرض.

وشهد العالم انتشاراً واسعاً للإصابة بإنفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب بوفاة الآلاف.