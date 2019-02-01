تقرير: زيادة التحرش الجنسي في صفوف الجيش الأمريكي

أعلن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن حالات الاعتداءات الجنسية من تحرش في صفوف 3 أكاديميات من الجيش، زادت مؤخرا بشكل كبير، فيما لم يجرِ الكشف عن أسماء هؤلاء المعتدين، وأوضح التقرير أن معظم الاعتداءات لا يجرى الإبلاغ عنها عادة.

وقال التقرير بناء على المسح الذي جرى في الأكاديميات، إن عدد الطلبة في أكاديميات الجيش والبحرية والجوية، قالوا إنهم تعرضوا لاتصالات جنسية غير مرغوب فيها زادت بنسبة 50% عن مسح عام 2016، وأكثر من نصف المواجهات كانت متعلقة بالمشروبات الكحولية.

ويتم إجراء هذا المسح كل عامين، وللمرة الأولى في عام 2018 سأل المسح عن استخدام المشروبات الكحولية، وتوصل إلى أن ما يقرب من ثلث الطلبة الذكور و15% من الإناث قالوا إنهم يشربون كثيرا.

وعلى جانب آخر، قال مسؤولون دفاعيون، الخميس، إنهم يشعرون بالإحباط واليأس من النتائج، ويأملون أن يجرى تطوير برامج وسياسات جديدة من قبل هذه الجهات للمساعدة في القضاء على المشكلة.

​