كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - الشوربجى وأبو الغار وزاهد يتأهلون لنصف نهائى بطولة موتور سيتى للاسكواش

مروان الشوربجى

تأهل الثلاثى المصرى مروان الشوربجى المصنف الثامن عالمياً، ومحمد أبو الغار المصنف العاشر، وزاهد سالم، إلى نصف نهائى بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثانى من فبراير الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار.

وفاز مروان الشوربجى على مواطنه عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5، 11-9، 11-4.

فيما تغلب محمد أبو الغار على الإنجليزى أدريان والر بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فى مباراة استغرقت 60 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7، 6-11، 11-8، 2-11، 11-9.

وأخيراً فاز زاهد سالم على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجز بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-8، 11-5، 11-5.

ويواجه زاهد سالم محمد أبو الغار فى نصف نهائى البطولة التى ضمنت فيها مصر مقعداً بالمباراة النهائية.