كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - السعيد يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا

عمر السعيد

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على استمرار عمر السعيد فى قيادة هجوم الفريق أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وكشف الجهاز المعاون لجروس إن غضب عمر السعيد خلال تغييره أمام المقاصة فى المباراة الأخيرة بالدورى الممتاز، نظرا لرغبته فى استكمال المباراة ولكنه لم يفتعل أي أزمة خلال التغيير أو التدريبات وإنه أعرب فقط عن حزنه فى لحظة استبداله واعتبره الجهاز الفنى أمر طبيعى خاصة لرغبته اللاعب فى مواصلة إثبات جدارته بقيادة خط هجوم الفريق الأبيض بشكل أساسى، وحرص الجهاز الفنى للأبيض على مواصلة دعمه من أجل تقديم مزيدا من الجهد خلال الفترة الجارية.