كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - الأهلى يُعيد حسين السيد ويوافق على بيع معلول فى الصيف

حسين السيد

استقر جهاز الكرة بالأهلى على عودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للاتفاق السعودى فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ورفض كافة العروض التي تلقاها اللاعب من عدده أندية خليجية وعلى رأسها ناديه الحالى الذى يرغب ضمه بشكل نهائي.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك إجماعاً على عودة حسين السيد، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين فى مركزه وهم علي معلول وأيمن أشرف والوافد الجديد محمود وحيد، ويرى مسئولو الأهلى أن التوظيف الأمثل لأيمن أشرف هو تواجده فى مركز قلب الدفاع، فى الوقت الذى سيتم الموافقة على رحيل التونسي على معلول حال تلقيه عرضاً مغرياً ، وذلك حال الفشل فى تمديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم القادم، وذلك تجنباً لرحيله دون أن يستفيد النادي من ورائه مادياً.