كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - احقيقة توفير قطع غيار لتابلت الثانوية ب20 الف جنيه

كتب: محمود الشريف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت في حالة إتلافه، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة انه لا صحة على الإطلاق فيما تردد من توفير قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ 20 ألف جنيه، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغ قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي من مكاتب البريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.