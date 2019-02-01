كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - اتحاد الكرة يرفض طلب تعديل جدول الدورى خوفا من الإلغاء

اتحاد الكرة

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، طلب نادى الزمالك بتعديل جدول الدورى وإقامة جميع المباريات المؤجلة للنادى الأهلى من الدور الأول وكأس مصر، قبل أن يخوض الأبيض أى مواجهة بالدورى بعد مباراة النجوم المقبلة بالمسابقة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يؤكد فيه رفضه تعديل جدول الدورى الذى تم اعلانه من جانب لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، خاصة وأن الموسم الحالى استثنائيا وأى إرتباك فى الجدول قد يتسبب فى إلغاء الدورى، كما تضمن البيان تجديد الثقة فى عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالى: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته ، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة فعلا وليس مجرد قول.

كما لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم ، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه ، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم و هو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها ، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مها كان حجم الصعاب التي تواجهها ، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع ، وذلك انطلاقا من واقع مسئولياته في إدارة مسابقاته ، وتبعيتها الخالصة له ، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا ، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة".