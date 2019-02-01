كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - الأهلى يجهز حسام عاشور ..وهاني يعوض سعد سمير أمام سيمبا

حسام عاشور

يُجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي حسام عاشور لاعب وسط الفريق العائد من الإصابة فى أنكل القدم، لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر اقامتها غداً السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا حيث شارك عاشور فى مران الفريق صباح أمس بصورة كاملة دون اية شكوى مما يؤكد جاهزيته للقاء سيمبا .

فى الوقت الذى من المنتظر أن يعوض محمد هاني غياب سعد سمير فى مركز قلب الدفاع، بعد إصابة الأخير فى الكاحل، على أن يلعب كريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن، ويعود حسام عاشور لمجاورة السولية فى منتصف الملعب.