كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - القوى العاملة: تحصيل 477 مليون ريال مستحقات المصريين بالسعودية

كتب: محمود الشريف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن البالغ عددهم 10 ألاف و325 عاملا من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عددا من العمالة بشركات أخري علي مستحقاتهم .

وكشف الوزير عن أن إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها العاملين المصريين بشركة بن لادن 476 مليونا و303 ألاف و406 ريالات سعودي ، فضلا عن تحصل مليونا و557 ألفا و270 ريالا سعوديا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجه عن حل شكواهم لدي عددا من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، بذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها ، 477 مليوناً و 860 ألفا و670 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونا و109 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين : إن تقريرا بهذه الانجازات علي مكتب الوزير ، ضمن ما حققه المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة خلال عام 2018 ، فضلا عن قيامه بتوفير 198 فرصة عمل ، ومراجعة واعتماد 750 تأشيرة عمل ، بالإضافة إلي 16 ألفا و245 عقد عمل وشهادات استمرارية تم اعتمادها.

وأضاف أن المستشار العمالي قام بحل 420 شكوي بالطرق الودية ، وتم تحول 143 شكوي للقضايا بعد نفاذ الطرق الودية ، ومازالت هناك 10 شكاوي قيد الدراسة والبحث ، وذلك من إجمالي 573 شكوي تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.

كما قام بالرد علي 5490 استفساراً، بجانب 12 زيارة ميدانية ، و42 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين ، فضلا عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة .

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بجده حاليا، بمتابعة مشكلة العمالة المصرية بشركة سعودي أوجيه ، فضلا عن متابعة 72 ألف طلب تنفيذ بالأحكام النهائية بوزارة العدل بالمملكة بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي.