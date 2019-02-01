كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - محافظة القاهرة: مد فترات عمل المواصلات العامة ساعة إضافية لمعرض الكتاب

كتب: محمود الشريف

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بمد فترة عمل هيئة النقل العام والسر فيس والحافلات المكيفة ساعة كاملة بعد نهاية المواعيد المحددة للمعرض على كافة الخطوط المخصصة من قبل المحافظة لخدمة رواد المعرض وذالك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين .

واصدر محافظ القاهرة تعليماته لرئيس هيئة النقل العام ورئيس مشروع السر فيس وشركة مواصلات مصر بتنفيذ كافة التعليمات بكل دقة وعدم انصراف أخر حافلة بمعرض الكتاب حتى التأكد من عدم وجود اى مواطن لتوفير كافة سبل الراحة والمتعة لرواد المعرض .

وأشار محافظ القاهرة إلى نجاح معرض الكتاب الدولي في دورته الخمسين مؤكدا على إن ما يميز معرض الكتاب هذا العام هو التنظيم الجيد، وهدوء النقاش حول ما يقدمه ويعرضه من فعاليات، وهو ما يعكس النضج الفكري لدى الجمهور المصري في تقبل مختلف الآراء، والانفتاح الثقافي؛ وان الإقبال الكبير من الزوار على أجنحة المعرض، يؤكد مدى الانفتاح الثقافي الواعي على مختلف الإصدارات، والتوجهات الفكرية الجديرة بالمطالعة والمتابعة، ، مما جعل المعرض بشكله الجديد هذا العام فضاءً واسعاً لتسويق الكتاب الجاد بين مختلف فئات المجتمع

