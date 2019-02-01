كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - رانيا يوسف تنشر صورة لجمهورها بـ "البيجامة" من داخل منزلها .. اتفرج

شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها بنشر مقطع فيديو من برنامجها الجديد " عبر توتير "More about Rania" .

ظهرت رانيا في الفيديو بملابس المنزل" البيجامة" خلال التصوير، وأجابت على أسئلة محاورها من وراء الكاميرا.

البرنامج من إنتاج شركة C connect، ومن المقرر إذاعته الخميس من كل أسبوع في نفس الموعد.

وتظهر رانيا يوسف في البرنامج، داخل منزلها، حيث تكشف الكثير عن أسرار حياتها