كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - توفيق عكاشة يعتذر للمغرب على الهواء

كتبت : شيرين عصملي

اعتذر الإعلامي توفيق عكاشة، إلى دولة المغرب؛ لعرضهم خريطة عن طريق الخطأ للمملكة المغربية في الحلقة الماضية من برنامجه، مؤكدا على حبه وتقديره الشديد للمغرب.

وناشد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، شعوب تونس، والمغرب والجزائر، أن يتمسكوا بوحدتهم، ويواجهوا أعدائهم، قائلا: "أنتم خرجتم من رحم مصر".

ولفت إلى أن أوروبا بدأت تمارس الديمقراطية اعتبارا من القرن الـ 18، معتبرا أنه يجوز تطبيق نظرية حتى لو كانت علمية من المجتمع الأوروبي وتطبيقها على المجتمع العربي، أو العكس.