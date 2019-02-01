كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - عمرو محمود ياسين يعلن استعداده لكتابة الجزء الثالت من"نصيبى وقسمتك"



يستعد الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين لكتابة الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك خاصة بعد أن حقق الجزئين الأول والثاني نجاحا كبيرا. وكشف "ياسين" من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن كتابته للحلقة الأولى من المسلسل تمهيدا للبدء في اختيار أبطاله. وكان قد قدم الجزئين الأول والثاني في حلقات منفصلة شارك فيها عدد كبير من النجوم من بينهم حنان مطاوع ودرة وغيرهم.



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