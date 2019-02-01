كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - ندوة عن "السيرة الذاتية في الأدب السعودي" بمعرض الكتاب

نظم الصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـخمسين مساء أمس، ندوة عن "السيرة الذاتية في الأدب السعودي" للدكتور صالح معيض الغامدي، وقدم الندوة الإعلامي السعودي عبد العزيز العيد، بحضور الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، والعديد من رواد الجناح.

وقال "الغامدي" إن السيرة الذاتية تُعَدُ فناً متميزاً يقع بين التاريخ والأدب والثقافة، لافتاً إلى أنها رواية لأحداث الذات، أو ما يريد الكاتب رصده من تلك الأحداث، ومن هنا، جاءت صلته بالتاريخ، أو فن السيرة منه، وأن كاتب السيرة الذاتية يستطيع أن يلونها بألوان أدبية تقربها تارة من القصة أو من المقالة الوصفية، ومن هذا جاءت صلتها بالأدب.

وأوضح " الغامدي " أن السيرة الذاتية فناً جميلاً محباً للقارئ العربي لأنه يجد فيه حكاية حاله حيناً، وحيناً آخر يجد فيه الأسوة والقدوة لما فيها من تجارب مختلفة، وهي ما تمنح القارئ خبرة مجانية لمواصلة الحياة لكيفية التعامل مع ما يواجه من منغصات هنا أو هناك، مثل ما قدمه الدكتور غازي القصيبي في كتابه عن تجاربه في الإدارة والذي طُبِعَ عشرات المرات، ونفس الأمر قدمه الأستاذ عبد المحسن القحطاني والدكتور محمد القشعمي وغيرهم من كُتاب وأدباء المملكة ممن أبدعوا في هذا الفن حول تجاربهم المختلفة في شتى المجالات.



