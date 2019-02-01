كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - حياكة كسوة الكعبة المشرفة تبهر زوار الجناح السعودي في معرض الكتاب

تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا العام, ضمن الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 للعام الثاني علي التوالي، عملا بإبراز الدور التوجيهي والتوعوي والإعلامي والخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وحظيت التجربة الاستثنائية التي تقدمها رئاسة الحرمين الشريفين لزوار الجناح السعودي، عبر الاطلاع على جزء من كسوة الكعبة المشرفة أثناء حياكته من قبل أحد الصانعين المتخصصين من ذوي الخبرة، فضلا عن السماح لبعض زوار الجناح بالمشاركة في هذا الأمر، باهتمام وإقبال كبيرين من زوار معرض القاهرة من مختلف الأعمار.

وأوضح الأستاذ أحمد السويهري المشرف على جناح رئاسة الحرمين الشريفين، أن الرئاسة العامة حريصة على المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية لتعريف جمهور المسلمين بأهم المقتنيات التاريخية والمخطوطات النادرة خاصة من المصاحف المنسوخة القديمة.

وفيما يتعلق بكسوة الكعبة المشرفة، أشار إلى أن الكسوة يقوم بحياكتها مصنع الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ويعمل به 220 موظفًا منهم 85 صانعًا يعملون في حياكة الآيات القرآنية، موضحا أن قماش الكسوة من الحرير الخالص، وهي تتكون من 12 مقطع قنديل، أما حزام الكعبة فينقسم قسمين، القسم الأول المتصل ببعضه البعض وهو عبارة عن آيات قرآنية، أما القسم الثاني فهو منفصل ويتكون من 12 قطعة و4 قناديل.

