كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:36 صباحاً - غدا.. سلمى صباحى بـ حفل ساقية الصاوى احتفالا باجازة منتصف العام



تحتفل الإعلامية سلمى صباحي بإجازة منتصف العام يوم السبت المقبل بإحيائها حفل بساقية عبدالمنعم الصاوي في تمام الساعة الثالثة عصرا. وتقدم من خلاله مجموعة من أشهر أغاني الأطفال ويتضمن برنامج الحفل 12 أغنية، منها "توت توت"، و"إبريق الشاي"، و"البنات البنات"، و"هم النم".

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