لإحياء ذكرى والده الجزار.. شاب يصمم فندقًا على شكل "هوت دوج" في ألمانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

رغبة في إحياء ذكرى عائلته ووالده الذي كان يعمل بمهنة الجزارة، قرر شاب أن ينشىء فندقًا بالكامل مستوحى من تصميم الطعام واللحوم والنقانق "الهوت دوج".

في سبتمبر الماضي، أسس الجزار "كلاوس بوبيل" (48 عامًا) فندق "بوبيل" الذي يقع في مدينة "نورمبرج الألمانية، المصنوع من منزل حجري مسقوف، مؤلف من 7 غرف وقاعتين للمؤتمرات والحفلات، مزينة جدرانه من الداخل بصور النقانق والطعام، وكذلك أيضًا السرائر والحمامات لم تخلو من النقانق، حتى أرقام الغرف منقوشة على سكاكين المطبخ، كذلك نوعية الطعام الذي يقدمه الفندق شملت مجموعة كاملة من الأطباق المتصلة بالنقانق، بما في ذلك آيس كريم النقانق، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقول "كلاوس" صاحب فكرة الفندق، أن له غرض آخر من بناء الفندق هو الحفاظ على سلسلة متاجر الجزارة المحلية الصغيرة، في مواجهة منافسة المتاجر الكبرى، ويضيف قائلًا: "تبيع عائلتي اللحوم منذ القرن التاسع عشر، لذا أردت أن أحيي إرث العائلة بإقامة هذا الفندق المستوحى من مهنة الجزارة التي أحبها كثيراً".

وأضاف: "أريد أن أثبت أن متاجر الحرفيين الصغيرة تستطيع البقاء على قيد الحياة، باستخدام مثل هذه الأفكار الذكية. أنا أحب الحياة هنا في الريف وأريد كسب المزيد من الزبائن الذين يحبون النقانق واللحوم".

يذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها التي يقوم بها بوبيل، إذ أطلق متجراً عالمياً عبر الإنترنت، لتسويق معلباته من اللحوم وبيعها لزبائن في أماكن بعيدة مثل هاواي وجامايكا.