كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 صباحاً - خبيرة تجميل تشرح التقنية الجديدة التي تُساهم في شد البشرة ونحت القوام

قالت أخصائية وخبيرة التجميل نوال الإدريسي، إنَّ تقنية الراديو فريكونسي هيَّ وسيلة تعمل على شد البشرة ونحت القوام، مضيفة أنَّ هذه هيَّ تقنية جديدة في عالم التجميل تعتمد على موجات الراديو التي تخترق الجلد لتعمل على إنتاج الكولاجين الطبيعي فتسمى تقنية تجزئة موجات الراديو التي تعمل على شد البشرة والوجه والبطن.

وأضافت الإدريسي، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أنَّ هذه التقنية لها تأثير كبير على إزالة آثار حب الشباب وآثار تمدد البشرة.

وأوضحت الإدريسي، أنَّ هذه التقنية تأتي عن طريق توليد موجات راديو عالية بتقنية ثلاثية الأبعاد تخترق طبقات الجلد فتعمل على تسخين الدهون مع تبريد سطح الجلد، فيقوم بإنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يَعمل على شد الجلد فيقوم بإنتاج طبقات جديدة من الكولاجين، التي تعمل على بناء طبقة جديدة من الجلد النقي.

وأشارت الإدريسي، إلى أنَّ جلسات الراديو فريكونسي تُحدد على حسب المنطقة المعالجة ومدى ترهلها وتعرضها للشمس، وتكون مدة الجلسة في المتوسط ما بين 30 إلى 60 دقيقة يُحددها الطبيب المعالج على حسب المناطق المراد علاجها.