دينا: حضرت "أيام في الساحل" دعما لمحمد هنيدي

قالت الفنانة الاستعراضية دينا، إنها كانت مهتمة بحضور مسرحية "3 أيام في الساحل" لسعادتها الكبيرة بعودة المسرح، وحضرت من أجل دعم زملائها والفنان محمد هنيدي.
وأضاف "دينا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "أون سيت"، المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية شيرين حمدي، مساء الخميس، أنها تحب كل الممثلين الكوميديين على المسرح خاصة الفنان عادل إمام، وأحمد آدم، وأشرف عبدالباقي، ومحمد هنيدي، والفنان علاء ولي الدين.
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