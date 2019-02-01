الامارات | معاطف 2019.. طويلة بقصّة «الاستحمام»

شكرا لقرائتكم خبر عن معاطف 2019.. طويلة بقصّة «الاستحمام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ المعطف قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية لأي امرأة عصرية، كونه يمنح المرأة إحساساً بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة من ناحية أخرى.

وأوضح خبير الموضة، الألماني أندرياس روزه، أن «المعطف يأتي هذا الشتاء بقصّة طويلة جداً، ويزدان بنقوش الكاروه، خصوصاً درجات البني والأحمر، كما يشهد هذا الموسم روّاجاً كبيراً لقصّة معطف الاستحمام». وعن كيفية التنسيق، أكد روزه أن «المعطف الطويل جداً يتناغم مع تنورة ماكسي أو فستان متوسط الطول (ميدي)، كما يمكن أيضاً تنسيقه مع جينز بقصّة مستقيمة للأرجل».