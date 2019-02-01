الامارات | علاج جديد للصداع النصفي

شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد للصداع النصفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأعصاب، الألماني لارس نيب: «إنه تم ابتكار علاج جديد للصداع النصفي، وهو أول علاج مخصص لهذا المرض، حيث كان يتم في السابق اللجوء إلى أدوية تعالج أمراض أخرى مثل الصرع أو حاصرات بيتا». وأوضح نيب أن «العلاج الجديد عبارة عن حقنة تهاجم مادة CGRP ومستقبلاتها، علماً بأن هذه المادة، التي تندرج ضمن النواقل العصبية، تلعب دوراً كبيراً في حدوث نوبات الصداع النصفي».

وأضاف نيب أن «العلاج الجديد يسهم في خفض عدد نوبات الصداع النصفي إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن المريض يمكنه حَقن نفسه كل أربعة أسابيع لمواجهة الصداع النصفي المزمن، الذي يصل عدد نوباته إلى 15 يوماً في الشهر.