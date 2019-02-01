الامارات | حاجة الطفل: «5 حصص غذائية صحية كل يوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة الطفل: «5 حصص غذائية صحية كل يوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على تعزيز الوعي بقدرة النظام الغذائي الصحي في تنمية إدراك الأطفال، وضرورة اهتمام جميع الأهالي بصحة أولادهم والتعرف إلى الهرم الغذائي على قاعدة «5 حصص غذائية صحية كل يوم»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، حيث يغفل معظم الأهالي أهمية هذه القواعد وتأثيرها في قدرة الطفل على التعلم والاستيعاب.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لحضانة «ليدي بيرد»، مونيكا فالراني، أن «تعليم الأطفال في سن مبكرة يساعد على تطوير قدرات الإدراك والتعلم، التي ستكون عوناً لهم في المستقبل، ومن شأن التغذية الصحيحة أن تستكمل من فاعلية هذا التعليم، وتعزّز الآثار الإيجابية له على الصغار».

وبشكل عام، في حين يلتزم الأهالي بمواعيد محددة للوجبات ويحرصون على نوعية جيدة للطعام الذي يتناوله أطفالهم، يتغاضى معظمهم عن الوجبات الخفيفة عند اتباع نظام غذائي صحي. في حين يمكن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية والمليئة بالسكر ببدائل شهية وغنية بالعناصر الغذائية المحفزة للإدراك والمعرفة وجعلها عادة صحية عند الطفل.

حيث يسهم تناول التوت اللذيذ والبروكلي مثلاً في تحسين مهارات الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات، وفي حين يكره معظم الأطفال مذاق البروكلي، يمكن تشجيعهم على تناوله بمزجه مع الحمص الذي يفضله كل الصغار في المنطقة. كما يمكن تحسين مهارات الإدراك والذاكرة بوجبة خفيفة من المكسرات والجوز، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة والدهون الصحية.

بينما تساعد الفواكه الغنية بالفيتامينات كالبرتقال والجوافة والكيوي في الحفاظ على صحة الدماغ، وتضمن استمرارها لسنوات أطول بعد التقدم في السن. أما سمك السلمون، فيعزز من وظائف الدماغ التي تسهم على المدى البعيد في فهم الأطفال السريع للمفاهيم والدروس التي يتعلمونها في المدرسة، حيث يمكنهم الحصول على العناصر المغذية الموجودة فيه، إما بتناول طبق بسيط ومغذٍ من السلمون المدخن مع الرقائق، أو يمكنهم الاستمتاع بوجبة من كعك السلمون اللذيذ.

وأخيراً، تعدّ الشوكولاتة الوجبة الخفيفة غير المرغوب فيها بالنسبة للأهل، ولكن ذلك ليس صحيحاً بالضرورة، ففي حين تمتلك الشوكولاتة الداكنة الخصائص المحسّنة للمزاج نفسها، لكنها لا تحتوي على الآثار السلبية التي تحتويها شوكولاتة الحليب. وإضافة إلى ذلك، تساعد المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تقوية الجزء المسؤول عن التعليم الفاعل في الدماغ، وكذلك تحسين تدفق الدم إليه. ويمكن تغطيس حبات التوت بالشوكولاتة الداكنة، للحصول على وجبة خفيفة صحية تحتوي العديد من الخصائص المفيدة سيعشقها الأطفال بكل تأكيد.