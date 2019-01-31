كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 مساءً - بعثة الزمالك تطير إلى كينيا لمواجهة جورماهيا فى الكونفدرالية

الزمالك

غادرت مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، متوجهة إلى نيروبى، لمواجهة فريق جورماهيا الكينى، فى افتتاح مشوار الفريق فى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادى بيراميدز ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات مؤجلة، والزمالك تصدر جدول ترتيب الدورى بعد أن خاض 18 لقاء حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مواجهة واحدة أمام النجوم وسجل الأبيض 43 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.